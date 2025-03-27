В нескольких районах Ростова пройдут массовые отключения света

Сразу в нескольких районах Ростова-на-Дону 27 марта пройдут отключения света по техническим причинам. Информация об этом опубликована на сайте «ДонЭнерго».

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Так, отключения проходят на проспекте Буденновском, 3/3 и на улице Благодатной, 170 (с 09:00 до 16:00). На час дольше, с 09:00 до 17:00, обесточили дома № 35, 35А, 35Г на улице Нагибина, № 62-69, 66/1, 66/2 на Симферопольской, № 41/19, 41/20 на Ларина, № 21-81 на Погодина, № 2-56 на Ставропольской, № 26-42 и 19-35 на Горской, № 34-36, 75-79 на Цезаря Куникова.

В это же время не будет света в переулке Парковом, 2-60, 1-71, Краснознаменском, 2-52, 1-61, Оренбургском, 2-20, 22/1, 1-13, садовых товариществах «Ростсельмашовец», «Агропром», «Победа», «Югтехмонтаж», «Утро», «Колос», «Зодчий», «Агат», «Гамма Труд», «Орбита» и «Космос» и в Нахичевани: на улице Майской, 15-21/16, 17, 21, 20/7, на 14-й линии, 15, 19/46, на 16-й линии, 21/32, 16А, 16Б и на Мурлычева, 30 и 41.

С 09:00 до 15:00 подачу электричества приостановили на площади Рыбака (дом №1), в переулке Археологическом (№ 2-6), Ковельском (№ 1-5, 2-6), Милютинском (№ 6-8), Миусском (№ 6-8, 32-46, 21-31), Ремонтненском (№ 11-13), Пржевальского (№ 1-7, 4-8), Урицкого (№ 3-7), Юношеском (№ 2-4, 1-5), Доломановском (№ 93-109, 94-104, 110/55) и Гвардейском (№ 72/91, 72А). Аналогичная ситуация — на 11-й улице, 33-43, 66-76, Текучева, 162-182, 91-107, Народного Ополчения, 139-151, 186-202, Нефедова, 44, 58/115.

Валентина Любашенко