Краснодарец осужден за совершение сексуальных преступлений в отношении детей

Краснодарский краевой суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 4 ст. 132 и ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2022 и 2023 годах осужденный совершал преступные действия в отношении мальчика и девочки, являющихся детьми его родственников. На момент преступлений детям было 6 и 9 лет. Также установлено, что в 2018 году он совершил аналогичные действия в отношении еще одной девочки из той же семьи.

Процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме. Также на 20 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Кроме того, суд постановил применить к осужденному принудительное лечение. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков