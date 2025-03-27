Краснодарец осужден за совершение сексуальных преступлений в отношении детей
Краснодарский краевой суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 4 ст. 132 и ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд установил, что в 2022 и 2023 годах осужденный совершал преступные действия в отношении мальчика и девочки, являющихся детьми его родственников. На момент преступлений детям было 6 и 9 лет. Также установлено, что в 2018 году он совершил аналогичные действия в отношении еще одной девочки из той же семьи.
Процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме. Также на 20 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Кроме того, суд постановил применить к осужденному принудительное лечение. Приговор пока не вступил в законную силу.