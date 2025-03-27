В областном центре станут регулярными рейды по выявлению стихийных свалок

В Ростове-на-Дону началась масштабная работа по борьбе с нелегальной отгрузкой мусора. В ходе первого рейда были задержаны пять «серых возчиков», выгрузивших бытовые отходы в неположенном месте, сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Это направление стало приоритетным для городских властей после поручения врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. В рамках инициативы администрация города сотрудничает с МВД и районными управленческими структурами.

Планируется, что рейды будут проводиться регулярно на системной основе. Их участники рейдов наделены правом изымать транспортные средства нарушителей для предотвращения их деятельности.

Глава города подчеркнул, что борьба с «серыми возчиками» — сложный процесс, но власти намерены решать эту проблему шаг за шагом. Он призвал жителей Ростова-на-Дону сообщать о подобных случаях в районные администрации для совместной работы по поддержанию чистоты и порядка в городе.

Николай Аксенов