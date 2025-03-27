Донские власти предоставят АПК 430 млн рублей субсидий на покупку фосфатов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, в котором утвердил порядок предоставления субсидий АПК для возмещения части затрат на приобретение и внесение фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь. Документ определяет механизм предоставления финансовой поддержки из областного бюджета, в котором на эти цели предусмотрено более 430 млн рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, финансовую помощь могут получить организации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством, переработкой и реализацией.

Поддержка оказывается в рамках регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

По данным региональных властей, к настоящему времени донские аграрии провели сев яровых культур на 211 тыс. га, что составляет 12 процентов от запланированного объема.

Сергей Иванов