Прокуратура проводит проверку из-за отключения воды в Зверево
Прокуратура Ростовской области начала проверку после аварии на сетях водоснабжения в Зверево. Поломка на магистрали привела к ограниченному водоснабжению во всем городе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Прокуратура проверяет выполнение требований федерального законодательства. Особое внимание уделяется соблюдению прав граждан и срокам восстановления подачи воды. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.