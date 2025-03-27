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Прокуратура проводит проверку из-за отключения воды в Зверево

Прокуратура Ростовской области начала проверку после аварии на сетях водоснабжения в Зверево. Поломка на магистрали привела к ограниченному водоснабжению во всем городе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура проверяет выполнение требований федерального законодательства. Особое внимание уделяется соблюдению прав граждан и срокам восстановления подачи воды. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Николай Аксенов

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