Прокуратура проводит проверку из-за отключения воды в Зверево

Прокуратура Ростовской области начала проверку после аварии на сетях водоснабжения в Зверево. Поломка на магистрали привела к ограниченному водоснабжению во всем городе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура проверяет выполнение требований федерального законодательства. Особое внимание уделяется соблюдению прав граждан и срокам восстановления подачи воды. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Николай Аксенов