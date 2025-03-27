Подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО Ростовской области

Аксайский районный суд Ростовской области продлил срок содержания под стражей Раджу Л., обвиняемому в использовании рабского труда, на один месяц. Он останется в СИЗО до 20 апреля 2025 года, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, несколько месяцев Радж Л. удерживал людей на ферме в Аксайском районе, отобрав у них документы и лишив связи с внешним миром. Пленники работали бесплатно на полях рядом с хутором Слава Труда, получая лишь скудное питание. За неповиновение им угрожали избиениями.

Радж Л. был задержан 23 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Если вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Тат Гаспарян