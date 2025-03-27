На Кубани и в Ставрополье реабилитацию проходят 143 птицы

В Краснодарском крае и Ставропольском крае реабилитацию проходят 143 птицы, которые пострадали из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Реабилитацией птиц занимаются два центра. Один расположен в селе Витязево, а второй — «Пеликан» — в Ставропольском крае.

В центр реабилитации в Краснодарском крае отправили 266 птиц, сейчас лечение продолжают 61. Выпустили 44.

В «Пеликан» отправили более 1 тыс. птиц, реабилитацию продолжают 82 особи. Выпуск пернатых пока не проводили.

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Алина Зорина