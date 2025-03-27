Жителям Кубани в феврале выдали кредитов на 22,67 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) представило данные о кредитной активности россиян за февраль 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,65 млн кредитов на 573,43 млрд руб. На Кубани выдали кредитов на 22,67 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кредитов снизилось на 53%, их общий объем — на 55%. В феврале 2024 года было оформлено 5,68 млн кредитов на 1,28 трлн руб. В месячном выражении число выдач сократилось на 8%, при этом объем вырос на 11%. В январе было оформлено 2,86 млн кредитов на 515,05 млрд руб.

Основная доля объемов пришлась на ипотеку — 31%, тогда как месяцем ранее она составляла 22%. Доля кредитов наличными уменьшилась с 33 до 29%, кредитных карт — с 27 до 25%, автокредитов — с 16 до 13%.

Единственным сегментом, показавшим рост по сравнению с январем, стала ипотека: число выдач увеличилось на 49%, а объем — на 59%. В рамках льготных программ ипотечного кредитования количество выдач выросло на 87%, объем — на 77%.

В число регионов с самыми высокими объемами кредитования вошли Москва (183,75 тыс. кредитов на 64,31 млрд руб., снижение числа выдач на 11%, рост объема на 7%), Московская область (149,85 тыс. кредитов на 45,41 млрд руб., число выдач — минус 11%, объем — плюс 10%), Санкт-Петербург (94,28 тыс. кредитов на 29,97 млрд руб., число — минус 8%, объем — плюс 19%), Краснодарский край (108,02 тыс. кредитов на 22,67 млрд руб., число — минус 12%, объем — плюс 6%) и Татарстан (73,18 тыс. кредитов на 18,58 млрд руб., число — минус 8%, объем — плюс 14%).

Вячеслав Рыжков