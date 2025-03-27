В Ростовской области могут поднять транспортный налог

Действующие сейчас ставки транспортного налога в регионе неактуальны, последний раз они пересматривались 16 лет назад. Об этом на расширенном заседании правительства региона заявил врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщает 161.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Транспортный налог — это основной источник пополнения муниципальных дорожных фондов, из которых финансируется ремонт и содержание дорог.

«Но мы отдаём себе отчёт, что за 16 лет стоимость того же ямочного ремонта выросла в разы. Увеличились цены на технику, повышается стоимость труда. А ресурсы, которыми располагают муниципалитеты, снижаются», — заметил господин Слюсарь.

Вопрос о новых ставках транспортного налога стоит в повестке дня заседания Законодательного собрания Ростовской области, которое состоится сегодня.

Сергей Иванов