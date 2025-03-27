В Ростовской области могут поднять транспортный налог
Действующие сейчас ставки транспортного налога в регионе неактуальны, последний раз они пересматривались 16 лет назад. Об этом на расширенном заседании правительства региона заявил врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщает 161.ru.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Транспортный налог — это основной источник пополнения муниципальных дорожных фондов, из которых финансируется ремонт и содержание дорог.
«Но мы отдаём себе отчёт, что за 16 лет стоимость того же ямочного ремонта выросла в разы. Увеличились цены на технику, повышается стоимость труда. А ресурсы, которыми располагают муниципалитеты, снижаются», — заметил господин Слюсарь.
Вопрос о новых ставках транспортного налога стоит в повестке дня заседания Законодательного собрания Ростовской области, которое состоится сегодня.