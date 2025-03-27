Экс-главе ЗАГС Татарстана и ее подчиненному продлили домашний арест на три месяца

Бывшей главе Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной и ее экс-заместителю Ренату Ахметзянову продлили домашний арест на три месяца. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с судебного заседания.

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Гособвинитель выступила с ходатайством о продлении фигурантам домашнего ареста на шесть месяцев.

Гульшат Нигматуллина сообщила, что у нее на иждивении есть 27-летний сын-инвалид, и попросила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета определенных действий.

Ренат Ахметзянов рассказал, что он единственный, кто ухаживает за отцом, которому вскоре предстоит операция из-за проблем со зрением. Бывший сотрудник ЗАГС Татарстана также попросил смягчить меру пресечения.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора.

Диана Соловьёва