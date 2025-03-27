В Краснодаре временно ограничат движение на Уральской улице

Из-за строительства надземного перехода в Краснодаре на улице Уральской временно ограничат автомобильное и пешеходное движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Надземный пешеходный переход построят между Новознаменским жилым районом и Комсомольским микрорайоном вблизи ж/д станции «Пашковская». В связи с этим введут двухэтапное ограничение движения транспорта по ул. Уральской в районе дома № 147/1. Проезжая часть будет сужена до одной полосы в сторону въезда в город.

В начале мая 2025 года планируется первое ограничение движения на семь дней для установки свайных фундаментов опор пешеходного перехода. Второе ограничение, также на семь дней, запланировано на начало июня, когда специалисты будут возводить надземную часть перехода.

С начала строительных работ и до завершения возведения надземного перехода будет ограничено пешеходное движение по ул. Уральской от дома № 147 (въезд в гаражный кооператив) до дома № 147/2 в сторону въезда в город. Движение автомобилей по ул. Уральской из города сохранится по двум полосам на весь период проведения работ.

Длина надземного перехода составит 200 м, а ширина — 3 м. Он будет включать в себя железобетонные опоры, металлическое пролетное строение, три лестничных схода и крышу из поликарбоната. Кроме того, на объекте установят перильные ограждения, платформы и пандус для маломобильных граждан. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.

Алина Зорина