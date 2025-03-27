В сентябре в школы Краснодара поступят более 20 тысяч первоклассников

В Краснодаре с 28 марта начинается прием заявлений в первые классы, сообщил глава города Евгений Наумов. В новом учебном году школы планируют зачислить более 20 тыс. первоклассников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявки будут приниматься в несколько этапов. Первая волна продлится до 30 июня — в этот период будут зачислять детей, зарегистрированных на закрепленных за школами территориях, а также тех, кто имеет преимущественное право на поступление.

В администрации города отметили, что подавать заявление в первый день не обязательно — это не влияет на зачисление. Наиболее удобным способом подачи остается онлайн-заявка через портал Госуслуг, где уже сейчас можно заполнить черновик заявления.

Родителям, оформившим документы через портал, уведомления о зачислении поступят в личный кабинет. Власти заверяют, что всем будущим первоклассникам будет обеспечено место за школьной партой.

Вячеслав Рыжков