Осадков не будет: антициклон принес в Петербург 27 марта теплую погоду и туманы

Гребень европейского антициклона, надвигающийся с юго-запада, окажет влияние на погоду в Петербурге 27 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Благодаря ему в в начале дня местами будут сильные туманы, однако ближе к полудню в облаках появятся прояснения. Выглянувшее солнце сможет прогреть воздух до 6-8 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В пятницу, 28 марта, также обойдется без дождей, а столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов тепла.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в связи с туманом ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило водителей и пешеходов. Их попросили быть внимательными при нахождении на проезжей части.

Андрей Маркелов