Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении света 27–28 марта

«Крымэнерго» частично обесточит более 50 улиц Симферополя 27–28 марта 2025 года с 8:00 до 17:00 в связи с работами по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Отключение электричества связано с проведением работ по обрезке деревьев. Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 17:00. В список частично обесточенных улиц войдут Ангарская, Авиационная, Батурина, Бахчисарайская, Бульварная, Гражданская, Генерала Васильева, Заводская, Загородная, Западная, Запорожская, Караимская, Караманова, Киевская и другие.

Помимо этого, временные отключения электроэнергии произойдут из-за плановых ремонтных работ на проспекте Вернадского, улицах Дружных, Кусакина, переулке Майском, улицах Механизаторов и на других участках.

Полный перечень отключаемых объектов опубликован на официальном сайте и в социальных сетях предприятия. «Крымэнерго» призывает жителей и гостей города учитывать предстоящие ограничения.

Алина Зорина