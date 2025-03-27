Техническая ошибка ФССП привела к аресту автомобиля сочинского пенсионера

Прокуратура Центрального района Сочи добилась снятия незаконных ограничений с автомобиля пенсионера-инвалида, который из-за технического сбоя в системе межведомственного электронного документооборота ФССП ошибочно попал под запрет регистрационных действий. Об этом сообщает региональное ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка началась после обращения владельца транспортного средства с жалобой на нарушение законодательства об исполнительном производстве.

В ходе расследования выяснилось, что судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с автомобилем заявителя, хотя тот не являлся должником по исполнительному производству. Многочисленные обращения владельца в службу судебных приставов не принесли результата — ведомство объяснило ситуацию технической ошибкой в системе межведомственного электронного документооборота.

Проблему удалось решить после вмешательства прокуратуры. При взаимодействии с Главным управлением ФССП по Краснодарскому краю все ограничения с имущества заявителя были сняты, его права восстановлены.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте надзорный орган помог инвалиду, которого мошенники заставили взять кредитов на 1,5 млн руб. Пожилой мужчина сообщил, что неустановленные лица представились сотрудниками правоохранительных органов и банка.

Мария Удовик