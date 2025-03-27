Стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 6,5% за месяц

В марте медианная стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска составила 167 тыс. руб. За месяц она увеличилась на 6,5%. Средняя полная цена квартиры на первичном рынке в феврале находилась на уровне 9,5 млн руб., а площадь — 58,6 кв. м, сообщает «Яндекс Недвижимость».

В среднем по российским городам-миллионникам стоимость квадратного метра в новостройках за месяц выросла на 0,6% и достигла 181 тыс. руб. Самая высокая медианная цена зафиксирована в Москве (+2,4% за месяц до 403 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербурге (-4,7%; 263 тыс. руб.) и Казани (+1,1%; 236 тыс. руб.). При этом, помимо северной столицы, стоимость сократилась в Краснодаре (-3%; 145 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (-1,3%; 140 тыс. руб.).

Виталина Ярховска