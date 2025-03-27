Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор экс-директору ЧЭМК

Челябинский областной суд назначил дату заседания для рассмотрения апелляционной жалобы от региональной прокуратуры на приговор бывшему генеральному директору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, которому за связь с несовершеннолетними назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Заседание пройдет 18 апреля, указано в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЧЭМК Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Жалоба поступила в облсуд 24 марта. Приговор по этому делу был вынесен в декабре прошлого года. Тогда 73-летнего Павла Ходоровского осудили по ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета). Он полностью признал вину.

Под стражей сейчас находится его предполагаемая сообщница Дарья Филичкина. По версии следствия, она за вознаграждение знакомила бывшего гендиректора ЧЭМК с подростками. Местная жительница останется в СИЗО до 26 мая 2025 года.