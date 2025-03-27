В Мишкинском округе Курганской области перекрыли участок дороги из-за паводка

На участке дороги Кирово — Варлаково — Сартасово — Луговая на подъезде к мосту через реку Миасс в Мишкинском округе из-за паводка перекрыто движение для пешеходов и транспорта. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ближайшие села не отрезаны водой, до них можно добраться по трассе через поселок Каргаполье. Для обеспечения подвоза товаров первой необходимости, доступа экстренных служб используется вторая дорога или техника высокой проходимости. Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки установлено дежурство специалистов муниципального казенного учреждения «Северо-восточный территориальный отдел».

Виталина Ярховска