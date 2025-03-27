На Кубани школе, пострадавшей от подтопления, выделили 100 млн рублей на ремонт

В Краснодарском крае школа №6 станицы Ленинградской получила 100 млн руб. на капитальный ремонт после подтопления. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ленинградского округа Юрий Шулико.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Необходимые средства выделили из краевого бюджета. Школа стала участником программы по развитию образования.

По словам главы округа, в учебном учреждении появится новая входная группа, отремонтированные помещения, современные санузлы, новые радиаторы и трубопроводы. Кроме того, в здании полностью заменят систему водоснабжения.

«Работы предстоит много. Это не просто ремонт, а настоящая перезагрузка школы», — отметил Юрий Шулико.

Осенью 2024 года часть школы №6 в станице Ленинградской была подтоплена из-за сильных осадков. В здании рухнул потолок из-за лопнувших труб отопления, также произошло замыкание электропроводки и сломалась система пожарной сигнализации. Учеников перевели в соседние учебные учреждения.

Алина Зорина