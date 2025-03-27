Волгоградец выплатил 339 тыс. за незаконную вырубку деревьев

Советский районный суд Волгограда обязал мужчину возместить причиненный лесному фонду ущерб на сумму свыше 339 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения лесного законодательства Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что местный житель незаконно вырубил 25 стволов черного тополя на территории Среднеахтубинского лесничества. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 339 тыс. руб.

По итогам проверочных мероприятий природоохранный прокурор попросил Советский районный суд Волгограда обязать мужчину возместить ущерб. Суд удовлетворил требование, гражданин возместил ущерб в полном объеме.

Павел Фролов