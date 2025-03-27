На реконструкцию тепловых сетей в Набережных Челнах выделят 247 млн рублей

На работы по реконструкции тепловых сетей в Набережных Челнах планируют направить около 247 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Реконструкция будет проведена на участках тепловодов № 17 и № 321 вдоль ул. Татарстан от жилого дома 32/01 до дома 32/07.

Заказчиком выступает компания АО «Татэнерго». Работы должны выполнить до 2 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что на реконструкцию тепловых сетей в Набережных Челнах направят 71 млн руб.

Диана Соловьёва