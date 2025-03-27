Возглавлявшая татарстанский ЗАГС Гульшат Нигматуллина предстала перед судом

Бывшая глава Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина предстала перед судом по уголовному делу о хищении премий на 16 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с заседания в Вахитовском суде.

Гульшат Нигматуллина занимала пост главы татарстанского Управления ЗАГС с 2019 года. В марте 2024 года ее освободили от должности. В ноябре новым начальником Управления ЗАГС Татарстана стала Эльвира Ахметова.

В марте 2025 года СУ СК России по Татарстану завершил расследование дела против бывшей главы ЗАГСа Татарстана и ее подчиненных Рената Ахметзянова и Ландыш Шарафутдиновой. По версии следствия, в 2020 году Гульшат Нигматуллина поручила своему заместителю и главному бухгалтеру собрать премии с 26 сотрудников ЗАГС. Обвиняемая похитила средства на сумму более 16 млн руб. и распорядилась ими по своему усмотрению.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Брак по переводу».

Диана Соловьёва