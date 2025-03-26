На Дону подорожали билеты в театры и в выставочные залы

В Ростовской области впервые за два года выросли цены на билеты в театры и в выставочные залы. Повышения стоимости посещения культурных учреждений подтвердили и в Центробанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В прошлом месяце, в феврале 2025 года, годовая инфляция увеличилась до 10,20% после 9,97% месяцем ранее. Этот уровень оказался выше, чем по ЮФО (10,08%) и по стране в целом (10,06%).

Как сообщает Центробанк, это произошло из-за повышения затрат на содержание помещений и оплату труда работников. Это такие повлияло на подорожание билетов в кинотеатрах.

Николай Аксенов