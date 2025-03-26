Жители Кубани предпочитают срочные вклады для хранения сбережений

ЦБ РФ опубликовал новый доклад «Региональная экономика», в котором проанализировал денежно-кредитные условия в российских регионах. В Краснодарском крае, как и в целом по стране, население предпочитает хранить сбережения в рублевых краткосрочных вкладах, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В IV квартале 2024 года и начале 2025-го спрос на банковские депозиты оставался высоким благодаря рекордным ставкам. Даже после их снижения в начале года показатели превышали максимумы 2022-го: в ЮФО средневзвешенная ставка по рублевым вкладам сроком до года в феврале составила 20,7%, по долгосрочным — 14,3% (в марте 2022 года — 18,2 и 9,5% соответственно).

Краснодарский край занимает пятое место в ЮФО по темпам прироста привлеченных средств населения (без учета счетов эскроу), но остается крупнейшим регионом округа по абсолютному объему вкладов — на его долю приходится более 40% привлеченных средств. Наибольшей популярностью пользуются краткосрочные депозиты, которые обеспечивают высокую доходность и позволяют сохранить гибкость в управлении средствами.

Спрос на вклады в иностранной валюте, включая юань и рупию, продолжает снижаться. На начало февраля их доля составила 2,8% против 5% годом ранее. Основные причины — более низкая доходность по сравнению с рублевыми депозитами и действующие ограничения на валютные операции.

По оценке банков, сберегательная активность населения в регионе останется высокой. Этому способствует сохранение привлекательных процентных ставок в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, который намерен удерживать ее до снижения инфляции до 4% в 2026 году. Возможность повышения ключевой ставки для достижения этой цели сохраняется, но регулятор оценивает ее как менее вероятную.

Вячеслав Рыжков