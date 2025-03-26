На Дону за две недели рейдов выявили 65 «серых возчиков»

В Ростовской области продолжаются рейды по пресечению деятельности «серых возчиков», которые сваливают строительный мусор в лесополосах и создают несанкционированные свалки. За две недели комиссионных выездов выявлено 65 нарушителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря проверки проводят межведомственные группы, в составе представителей правительства региона, администраций муниципальных образований, сотрудников МВД России и департамента Росприроднадзора по ЮФО.

С начала патрулирования проведено 15 комиссионных объездов на территориях Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Азова, Каменска-Шахтинского, Батайска, Аксая, Красного Сулина, а также в Пролетарском, Каменском, Красносулинском и Аксайском районах, на нарушителей составлены административные протоколы.

Валентина Любашенко