В Ростовской области зафиксировали рост смертей от наркотиков

В Ростовской области за последний год значительно выросло число смертей от употребления наркотиков, сообщает начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России Павел Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным статистики, в 2024 году в регионе зарегистрировано 246 летальных исходов из-за отравления наркотическими веществами и психотропными средствами. Большинство случаев — 207 — связано с синтетическими наркотиками, что на 35% больше по сравнению с 2023 годом.

Метадон остается одним из самых опасных наркотиков для жителей региона: в 2024 году он стал причиной гибели 166 человек. Это почти вдвое превышает показатели предыдущего года, когда от метадона умерли 93 человека. В 70% случаев смерти были зафиксированы смеси наркотиков с лекарственными препаратами, что усугубляет ситуацию.

Тат Гаспарян