В Ростовской области зафиксировали рост смертей от наркотиков
В Ростовской области за последний год значительно выросло число смертей от употребления наркотиков, сообщает начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России Павел Махонин.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
По данным статистики, в 2024 году в регионе зарегистрировано 246 летальных исходов из-за отравления наркотическими веществами и психотропными средствами. Большинство случаев — 207 — связано с синтетическими наркотиками, что на 35% больше по сравнению с 2023 годом.
Метадон остается одним из самых опасных наркотиков для жителей региона: в 2024 году он стал причиной гибели 166 человек. Это почти вдвое превышает показатели предыдущего года, когда от метадона умерли 93 человека. В 70% случаев смерти были зафиксированы смеси наркотиков с лекарственными препаратами, что усугубляет ситуацию.