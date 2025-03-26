В Динском районе обновляют прибрежную зону площадью более 1,2 га

В станице Нововеличковской Динского района реконструируют участок набережной площадью более 1,2 га вдоль реки Понура. Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Подрядчик уже выполняет земляные работы, планировку территории и устанавливает бордюрные камни. Следующим этапом станет создание пешеходных дорожек, прогулочной аллеи, смотровой площадки и спуска к реке, а также монтаж опор освещения. На территории обустроят детскую игровую и воркаут-зоны, установят объекты малых архитектурных форм и проведут дополнительное озеленение.

Все работы планируют завершить до конца 2025 года. Всего в Краснодарском крае в текущем году планируется благоустроить более 100 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные.

Анна Гречко