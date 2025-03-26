Банк «Кубань Кредит» поднялся на 5 позиций в рейтинге Forbes

Банк «Кубань Кредит» поднялся с 78-й на 73-ю позицию в рейтинге Forbes «Топ-100 самых надежных банков России». Это произошло благодаря росту активов до 189,7 млрд руб. В прошлом году активы составляли 173 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Кубань Кредит» Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

В исследовании учитывались данные ведущих российских рейтинговых агентств: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Основным критерием была кредитоспособность банков в руб., которая оценивалась по шкале от максимального (AAA) до умеренно-низкого уровня.

В 2024 году «Кубань Кредит» получил оценку умеренного уровня кредитоспособности (BBB) по данным АКРА и НКР. Председатель правления банка Александр Калинич отметил, что рост в рейтинге подтверждает стабильность и надежность организации даже в условиях экономической нестабильности.

Тат Гаспарян