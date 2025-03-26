Большинство жителей Краснодара не копят деньги на будущее детей

Почти две трети жителей Краснодара (63%) не откладывают деньги на будущее своих детей — покупку жилья или оплату образования. Такие данные приводят Группа «Ренессанс страхование» и платформа hh.ru по итогам опроса более 1,5 тыс. человек из крупных городов России, включая Краснодар (исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди тех, кто формирует накопления, 13% респондентов ежемесячно откладывают на эти цели 10–30 тыс. руб., 8% — до 5 тыс. руб., 5% — от 5 до 10 тыс. руб. Более крупные суммы на будущее детей направляют 4% опрошенных.

Краснодар оказался в числе регионов, жители которых реже всего создают накопления (32%). По этому показателю он сопоставим с Санкт-Петербургом и Самарой (67%), Свердловской (68%) и Нижегородской (76%) областями.

Опрос показал, что мужчины чаще женщин формируют финансовую базу для детей (44% против 34%). Они также склонны откладывать более значительные суммы: 13% респондентов-мужчин накапливают от 10 до 30 тыс. руб. в месяц, тогда как среди женщин таких лишь 8%.

При этом 41% жителей Краснодара задумываются о том, какое наследство смогут оставить детям. Чаще всего в качестве наследуемого актива рассматривают квартиру (23%), загородную недвижимость (14%) и денежные средства (17%).

Большинство опрошенных (66%) считают, что если у родителей есть возможность обеспечить детей жильем или суммой, достаточной для первоначального взноса по ипотеке, то это стоит сделать. Четверть респондентов (25%) называют такую помощь обязательной.

Вячеслав Рыжков