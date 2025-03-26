Краснодарского блогера, оскорбившего участников СВО, арестовали на 13 суток

Ленинский районный суд Краснодара назначил 13 суток административного ареста видеоблогеру Владимиру Ваняну за неповиновение требованиям полиции. Ранее фигурант публично оскорбил участников специальной военной операции (СВО) и сотрудников ФСБ, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 24 марта. Во время прямой трансляции Владимир Ванян допустил нецензурные высказывания в адрес участников специальной военной операции и сотрудников ФСБ. После этого к нему прибыли правоохранители.

При задержании блогер отказался предъявить документы, начал выкрикивать возражения и попытался скрыться. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям полиции).

Кроме того, в отношении фигуранта составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования ВС РФ).

Анна Гречко