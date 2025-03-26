В Ростове подросток пойдет под суд за попытку продать наркотики

Следователи Первомайского района Ростова завершили расследование уголовного дела против 16-летнего жителя Батайска по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По версии следствия, в январе несовершеннолетний, находясь в Ростове-на-Дону, через мессенджер получил сообщение с GPS-координатами тайника с наркотиками в целях дальнейшего сбыта. Молодой человек нашел «закладку» (50 пакетов общей массой 69,33 г), но продать наркотики не смог, поскольку был пойман полицией. Название фигурирующей в деле отравы не уточняется.

Уголовное дело передано в суд.

Сергей Иванов