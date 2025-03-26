В Ростове с 1 апреля изменится порядок продажи телефонных СИМ-карт

Порядок приобретения СИМ-карт для мобильных телефонов изменится с 1 апреля 2025 года. Теперь при покупке карты подключения, помимо паспорта, ростовчанам потребуется подтвердить свою личность через «Госуслуги» либо с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает пресс-служба регионального управления Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, обязанность по подтверждению личности покупателя СИМ-карты возложена на продавцов. Приобретенный номер телефона подключат к сети, как только оператор заверит данные и отправит договор в реестр Роскомнадзора. Если сведения окажутся недостоверными, то в заключении договора откажут.

С 1 апреля Роскомнадзор также запустит на «Госуслугах» сервис по предоставлению пользователю сведений об оформленных номерах. Абонент получит возможность получать самую достоверную и подробную информацию о сотовых операторах и договорах с ними, уточняет источник.

Валентина Любашенко