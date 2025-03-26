На таможне Сургута изъяли незадекларированных 450 тыс. рублей с начала года

Таможенники Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) зафиксировали шесть случаев недекларирования наличных денег в начале 2025 года, сумма составила 450 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее популярными направлениями для вывоза незадекларированных средств стали Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Все нарушители проходили через «зеленый» коридор при вылете международных рейсов, тем самым заявляя об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. В ходе досмотра ручной клади и багажа таможенники находили наличные деньги, сумма которых превышает допустимые лимиты. Вывозить наличные за границу без декларирования можно при наличии суммы, не превышающей в эквиваленте $10 тыс. по текущему курсу.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ст.16.4 КоАП РФ. Всего в 2025 году Тюменская таможня возбудила 28 дел об административных правонарушениях за отсутствие деклараций и изъяла более 3,6 млн руб.

Ирина Пичурина