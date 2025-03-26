В Ростовской области на догазификацию для льготников выделят 133 млн рублей

Власти Ростовской области выделят 133,6 млн руб. на догазификацию для льготников в 2025 году. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании, сообщили РБК Ростов в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году льготами воспользовались 2,4 тыс. жителей области, на что из бюджета было направлено 231,5 млн руб. Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что в 2025 году планируется подключить к газу 4,5 тыс. домов. Всего в программу включено более тысячи населенных пунктов — около 36 тыс. домов. С 2021 года в регионе к газу было подключено около 28 тыс. домов.

За первые три месяца текущего года мерой поддержки воспользовались 440 человек, включая 29 военнослужащих и членов их семей. Ранее сообщалось о планах провести догазификацию почти 6 тыс. домов в 2024 году, что увеличило количество жителей с государственной поддержкой на социальную догазификацию в шесть раз.

Тат Гаспарян