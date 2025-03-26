Объем продаж турпакетов в детские лагеря Кубани упал на 40%

Объем продаж путевок в детские лагеря Краснодарского края сократился на 40-45%. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на главу комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму, генерального директора компании «Диал-тур» Татьяну Иванову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Цены на отдых в коммерческих детских лагерях региона поднялись в среднем на 15-20%, а в отдельных случаях рост достиг 25%. По мнению эксперта, удорожание связано с общей инфляцией, затратами на круглогодичное содержание лагерей и существенным повышением стоимости продуктов питания.

«Продукты — наиболее значимая статья расходов, так как стоимость продуктов питания существенно выросла, что напрямую влияет на расчеты стоимости питания в лагерях»,— пояснила госпожа Иванова.

На снижение спроса также повлияла чрезвычайная ситуация на Черном море. Часть родителей рассматривает другие направления для отдыха детей — Алтайский и Ставропольский края или лагеря в регионах проживания. Некоторые семьи откладывают приобретение путевок до получения заключений Роспотребнадзора и рекомендаций контролирующих ведомств.

Для сравнения, в марте 2024 года стоимость путевок в коммерческие детские лагеря по России в целом увеличилась на 5-12% по отношению к 2023 году.

Нурий Бзасежев