В Ростовской области родилась первая в этом году тройня

В перинатальном центре Ростова-на-Дону родились первые тройняшки в этом году — трое мальчиков.. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области Фото: Министерство здравоохранения Ростовской области

Тройняшек родила женщина на 34-й неделе беременности. Тимур весом 1900 граммов и ростом 42 сантиметра, Марк — 1850 граммов и 41 сантиметр, а Дамир — 1550 граммов и 42 сантиметра. Эти мальчики являются монохориальной триамниотической тройней (беременность, при которой три плода существуют на одной плаценте и имеют идентичную ДНК), что случается примерно раз на 200 миллионов беременностей.

Первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова отметила, что многоплодная беременность всегда сложна. В этом случае врачи и мама несли тройную ответственность и нагрузку. Несмотря на это, родоразрешение прошло без осложнений, и все участники процесса чувствуют себя хорошо.

Тат Гаспарян