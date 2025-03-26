Кубань заняла второе место в России по числу жалоб на сбой в СБП

Краснодарский край занял второе место среди российских регионов по количеству жалоб на работу Системы Быстрых Платежей (СБП). По информации портала «сбой.рф», на долю жителей региона приходится 20% всех обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По 20% жалоб на работу сервиса также поступило от жителей Санкт-Петербурга и Челябинской области. Замыкают пятерку регионов Москва и Ставрополье (по 10% обращений).

В соцсетях пользователи сообщают о задержках переводов, ошибках при списании средств и проблемах с возвратом денег. По их словам, сервис может не функционировать на протяжении нескольких часов.

Нурий Бзасежев