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Кубань заняла второе место в России по числу жалоб на сбой в СБП

Краснодарский край занял второе место среди российских регионов по количеству жалоб на работу Системы Быстрых Платежей (СБП). По информации портала «сбой.рф», на долю жителей региона приходится 20% всех обращений.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По 20% жалоб на работу сервиса также поступило от жителей Санкт-Петербурга и Челябинской области. Замыкают пятерку регионов Москва и Ставрополье (по 10% обращений).

В соцсетях пользователи сообщают о задержках переводов, ошибках при списании средств и проблемах с возвратом денег. По их словам, сервис может не функционировать на протяжении нескольких часов.

Нурий Бзасежев

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