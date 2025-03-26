В курорт «Золотые Пески» в Крыму государство инвестирует 13 млрд рублей

В Крыму продолжается проработка проекта круглогодичного морского курорта «Золотые пески», который сможет принимать до 1 млн туристов в год. Объем государственных инвестиций в проект составит 13 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

По его словам, финансирование будет осуществляться из республиканского и федерального бюджетов, средства направят на развитие инфраструктуры, включая перенос региональной автодороги, строительство газовых и электрических сетей, а также объектов водоснабжения.

Инвестор завершил разработку генерального плана и планировки территории. В настоящее время ведется подготовка мастер-плана, включающего финансово-экономическую модель и архитектурные решения. Общая площадь курорта превысит 200 га, из которых 33,3 га займут гостиницы и санатории, 12 га — озеленение и дорожная сеть, а 7,3 га — объекты инфраструктуры.

Как отметил господин Аксенов, реализация проекта позволит увеличить налоговые поступления и окажет положительное влияние на экономику региона. Работы ведутся в рамках поручения президента Владимира Путина. Первые объекты планируется открыть в 2028 году, завершение строительства намечено на 2029 год.

Вячеслав Рыжков