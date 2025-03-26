В поселке Щепкин нашли неизвестные осколки после атаки БПЛА

В Ростовской области в Щепкинском поселении, по адресу улица Первомайская, дом 8Б, были найдены фрагменты, предположительно принадлежащие беспилотному летательному аппарату (БПЛА). В настоящее время на место происшествия направлены службы реагирования, сообщает администрация Аксайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Аксайского района Фото: Администрация Аксайского района

Жителям напоминают, что при обнаружении обломков БПЛА следует немедленно звонить по номеру 112. Подходить к таким фрагментам строго запрещено, так как они могут содержать взрывчатку или быть оснащены таймерами-детонаторами.

Также рекомендуется не брать в руки элементы, которые могли сдетонировать, поскольку на них могут находиться отравляющие вещества. Важно не допускать никого к месту обнаружения до прибытия экстренных служб.

Тат Гаспарян