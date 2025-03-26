Задержан сочинец, въехавший в магазин на машине

В Сочи задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в убийстве женщины и покушении на убийство еще двух человек. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Лазаревскому району города, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 25 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле врезался в здание магазина на улице Армавирской в поселке Дагомыс. Затем, вооружившись ружьем, он направился в одно из помещений, где находился его знакомый, с которым у него ранее возник финансовый конфликт. В ходе ссоры подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов. 43-летняя сотрудница магазина скончалась на месте, а второй пострадавший получил огнестрельное ранение руки и сумел скрыться, считают следователи.

После произошедшего предполагаемый злоумышленник покинул место преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками СКР и полиции. Оружие изъято. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Вячеслав Рыжков