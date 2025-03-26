На Таганрогском подходном канале начались дноуглубительные работы

ФГУП «Росморпорт» приступило к ремонтным дноуглубительным работам в акватории морского порта Таганрог. Работы будут проведены в рамках проекта по восстановлению габаритов на Таганрогском подходном канале и подходах к гидротехническим сооружениям таганрогского порта. Об этом сообщается на сайте Росморпорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всего на 2025 год запланировано извлечение и вывоз в районы захоронения порядка 1,5 млн куб. м донного грунта. Из них с помощью собственной дноуглубительной техники ФГУП «Росморпорт» планируется извлечь около 1 млн куб. м, еще 470 тыс. куб. м будет извлечено с задействованием техники подрядной организации, которая будет определена по итогам проведения конкурсных процедур.

Запланированная стоимость работ не сообщается.

Сергей Иванов