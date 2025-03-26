Трое жителей Дона получили срок за организацию нелегальной миграции

В Ростовской области вынесен обвинительный приговор троим гражданам России за организацию канала нелегальной миграции из стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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Следствие установило, что Владислав Боровых, Наталия Брантова и Марина Дмитренко сговаривались для незаконного пребывания иностранцев. Они подделывали квитанции об оплате госпошлины и фиктивно ставили мигрантов на учет.

Боровым, Брантовой и Дмитренке предъявили обвинения по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ за организацию нелегальной миграции группой лиц по сговору. Батайский городской суд признал их виновными.

Владиславу Боровым назначили три года колонии общего режима, Наталье Брантовой и Марине Дмитренко — два года условно с испытательным сроком в три года. Апелляционная жалоба Дмитренко была рассмотрена Ростовским областным судом, который оставил приговор без изменений.

Тат Гаспарян