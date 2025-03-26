На Кубани проведут внеплановые проверки после крушения нефтетанкеров

Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Крушение судов повлекли разлив нефтепродуктов, сообщает Минтранс РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ведомство подчеркивает, что основная цель проверок — устранение нарушений и предотвращение подобных экологических катастроф в будущем. Особое внимание специалисты уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, а также оценке состояния судов, причалов и подводных трубопроводов совместно с Российским морским регистром судоходства.

Катастрофа произошла 15 декабря 2024 года. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма. В результате аварии один член экипажа «Волгонефти 212» погиб, а в акватории возникло загрязнение мазутом.

В декабре 2024 года в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня из-за последствий разлива нефтепродуктов.

Нурий Бзасежев