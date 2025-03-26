В автобусах одного перевозчика власти Ростова выявили девять нарушений

В Ростове инспекторы проверили 33 транспортных средства ООО «Южная Транспортная Компания», обслуживающей автобусные маршруты №1, 18, 18А, 27, 43 и 81, и выявили девять нарушений условий муниципальных контрактов. Перевозчику поручено немедленно устранить все замечания, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверки будут проводиться во всех транспортных предприятиях, обслуживающих муниципальные маршруты в Ростове-на-Дону.

Пассажиры могут сообщить о выявленных нарушениях в кол-центр Городского центра управления перевозками по номеру 8 (800) 222-76-76. Для оперативного реагирования необходимо указать маршрут, государственный номер транспортного средства, дату и время поездки.

Тат Гаспарян