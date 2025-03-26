Центр Ростова частично остался без электричества

В Ростов-на-Дону в 7:27 утра произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к отключению части потребителей от электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Отключение затронуло ул. Станиславского и пер. Грибоедовский. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

Уточняется, что ориентировочно электроснабжение восстановят до 11:30 часов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове частично отключили подачу электроэнергии.

Снежана Стодольская