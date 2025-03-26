Главой Неклиновского района вновь стал Василий Даниленко

Главой Неклиновского района Ростовской области избран Василий Даниленко. Об этом сообщает районная газета «Приазовская степь».

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Фото: «Ъ-Кубань» скрин сайта администрации неклиновского района

Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно сообщению, господин Даниленко возглавит район во второй раз подряд (он руководит районом с 2020 года).

Василий Даниленко вновь получит должность по итогам конкурса, где у него было два конкурента. Выбор главы делали депутаты Собрания Неклиновского района, которые почти все проголосовали за господина Даниленко (двое воздержались).

Сергей Иванов