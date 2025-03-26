Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главой Неклиновского района вновь стал Василий Даниленко

Главой Неклиновского района Ростовской области избран Василий Даниленко. Об этом сообщает районная газета «Приазовская степь».

скрин сайта администрации неклиновского района

скрин сайта администрации неклиновского района

Фото: «Ъ-Кубань»

скрин сайта администрации неклиновского района

Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно сообщению, господин Даниленко возглавит район во второй раз подряд (он руководит районом с 2020 года).

Василий Даниленко вновь получит должность по итогам конкурса, где у него было два конкурента. Выбор главы делали депутаты Собрания Неклиновского района, которые почти все проголосовали за господина Даниленко (двое воздержались).

Сергей Иванов

Новости компаний Все