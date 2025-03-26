Белгородский регоператор обжаловал в ВС РФ взыскание 64 млн в пользу экотехнопарка

Региональный оператор Белгородской области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) подал в Верховный суд РФ жалобу на решение арбитражного суда Центрального округа по спору между ЦЭБом и управляющим экотехнопарком в Губкине ООО «Флагман». Согласно картотеке арбитражных дел, она пока не принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд между регоператором и экотехнопарком идет с осени 2022 года. Изначально ЦЭБ требовал взыскать с «Флагмана» 301 млн руб. неосновательного обогащения, а ответчик во встречном иске просил 64,4 млн долга и 2,7 млн пени по договору об оказании услуг по обезвреживанию и захоронению ТКО за июнь–ноябрь 2022 года.

Арбитражный суд Белгородской области поддержал иск «Флагмана», но снизил сумму пени, а требования ЦЭБ не признал. 19-й арбитражный апелляционный суд отказал экотехнопарку во взыскании 64,4 млн руб. долга, признав только 775 тыс. руб. пени. Арбитражный суд Центрального округа отменил решение апелляционной инстанции, оставив в силе решение первой.

Контрагенты разошлись в оценке учета ТКО. До лета 2022 года ЦЭБ считал мусор по объему, а затем начал считать по массе. Арбитражный суд Белгородской области отметил, что в тарифе учтены расходы регоператора на объемы «Флагмана» в кубометрах, а не в тоннах. Из-за разных оценок ЦЭБ спорил и с другими участниками рынка — общие взаимные претензии сторон превышали 1 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мусором забили суд».

Алина Морозова