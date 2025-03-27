Удачный пример

Построение цифровой экосистемы автомобильного завода в Санкт-Петербурге

Российскому филиалу крупного международного автомобильного производителя было необходимо объединить разрозненные системы и приложения в единую IT-систему для более глубокой интеграции в процессы филиальной сети, параллельно автоматизировав ряд производственных процессов.

Целями создания системы были:

хранение и обработка данных, передаваемых между интегрируемыми системами;

интеграция данных с данными из систем партнеров из Европы и Азии;

предоставление пользователям удобного доступа к данным;

автоматизация дополнительных бизнес-процессов (построения производственной последовательности, передачи данных таможенному брокеру, работы с каталогами деталей, с канбан-картами).

Единая информационная система была создана специалистами ЛАНИТ-ТЕРКОМ. В ее рамках были реализованы возможности работы с плановыми данными по выпуску продукции и работы с VIN-номерами, операциями с данными по поставке деталей, работы с классификаторами деталей и материалов и др. В частности, специалисты реализовали IT-системы поставок деталей и складского учета, интегрированные в общую систему.