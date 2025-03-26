В Ростовской области продолжается рост цен на молочную продукцию

В Ростовской области продолжают расти цены на молочную продукцию. Главными причинами увеличения стоимости молочной продукции стали: удорожание логистики и стоимости упаковки, дополнительные затраты на производство, увеличение фонда оплаты труда сотрудников, сообщается на официальном сайте ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самые высокие цены на молочную продукцию зафиксировали в Ростове. Так 1 кг сливочного масла для ростовчан стоит 753,7 руб., средняя цена по региону на 12,2 руб. и ниже. Также 1 кг маргарина стоит 254,5 руб. , хотя для дончан в целом цена не превышает 238,8 руб. Творог в донской столице стоит на 9 руб. дороже средней цены по региону, 1 кг обойдется в 408,4 руб.

Годовой прирост цен на продукты в феврале 2025 года увеличился до 13,88% после 13,36% в январе.

В октябре 2024-го, инфляция в регионе не превышала 10%. В феврале годовая инфляция ускорилась до 10,2%. Если говорить о регионе, то продукты и товары у нас дорожают сильнее, чем в Южном федеральном округе или по стране в целом.

Заметнее всего прирост цен на фрукты и овощи (24% по отношению к январю). Также ощутимо выросла стоимость услуг ЖКХ (9,35%).

Валентина Любашенко