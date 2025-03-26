В Крыму количество предпринимателей за 2 года выросло в 1,5 раза

В Крыму количество предпринимателей за два года выросло на 50% — до 258,8 тыс. в 2025 году. В сравнении с предшествующим годом это на 17,6% больше. В начале 2024 года в республике действовало 220,1 тыс. хозяйствующих субъектов, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве экономического развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) включены 246,4 тыс. представителей МСП и самозанятых Крыма, из которых 65 тыс. — индивидуальные предприниматели, 19,9 тыс. — юридические лица, 161,5 тыс. — самозанятые. Это в 1,5 раза больше, чем в начале 2023 года (161,2 тыс.) и на 18,8%, чем в начале 2024 года. Таким образом доля МСП в бизнесе республики составляет 95%.

«С учетом того уровня поддержки предпринимательства, которую предоставляет государство, можно сказать, что ситуация значительно лучше, чем в предыдущее десятилетие. Как эксперт, занимающийся бизнесом в сфере оздоровительного туризма, могу утверждать, что бизнес в индустрии гостеприимства — одно из самых перспективных направлений на ближайшие годы. Однако точка входа в эту сферу может быть очень затратной с финансовой точки зрения, особенно если речь идет о покупке или строительстве отеля либо санатория. По-прежнему выгодно заниматься логистическим бизнесом, строительством, реализацией продуктов питания»,— прокомментировал эксперт Ассоциации Отельеров АМОС Владислав Буря.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму количество действующих самозанятых в 2024 году выросло до 161,5 тыс. человек, что на 27,6% больше, чем годом ранее.

Маргарита Синкевич